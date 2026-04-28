Часть госкомпаний работает не в интересах Украины, будут изменения, - Зеленский

21:59 28.04.2026 Вт
1 мин
Президент объяснил, кто должен исправить ситуацию
aimg Иван Носальский
Часть госкомпаний работает не в интересах Украины, будут изменения, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Некоторые украинские государственные компании не работают на интересы государства и госбюджета. Такую ситуацию должны исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, он разговаривал сегодня с премьером Юлией Свириденко о работе государственных компаний.

"Часть государственных компаний работает до сих пор не в государственных интересах и не в государственном бюджете. Кабинет министров Украины и сами компании должны это исправить", - добавил он.

Зеленский не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

Проблемы в "Лесах Украины"

К слову, ранее глава украинского государства писал о том, что обсудил кадровые вопросы в государственной компании "Леса Украины".

По его словам, поступает много информации о "неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат и других весомых природных сред Украины".

Он договорился с главой правительства о пересмотре приоритетов и новых кадровых подходах.

Подготовка к зиме

К слову, ранее президент Зеленский отмечал, что за подготовку к следующей зиме украинские чиновники несут персональную ответственность.

Он пообещал, что если график работ не будет выполняться, будут "кадровые выводы".

