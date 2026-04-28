"Сделаем кадровые выводы": Зеленский предупредил об ответственности за подготовку к зиме

Украина готовит свою энергетику к следующему отопительному сезону. В тех громадах, которые будут отставать от графиков, будут кадровые выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть уже работы по ремонту и восстановлению во всех регионах, работаем и по альтернативной генерации, и по росту энергетических связей с партнерами. В каждом городе Украины: и в Киеве, где зимой было трудно, и в других наших городах, в каждой громаде должен быть резерв", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что у людей должно быть электричество и отопление при любом развитии событий. Он добавил, что устойчивость Украины в таких условиях, а также успехи на фронте в ответ на российские удары - это "толчки агрессора к дипломатии".

Зеленский рассказал, что на пятницу, 1 мая, назначил совещание с чиновниками, военными, представителями местной власти и энергетических компаний.

"Чтобы там, где сейчас есть отставание от графика работ, где требуется дополнительное финансирование, дополнительные генерационные проекты, - чтобы были приняты решения. Если надо будет СНБО, проведем СНБО. Если нужны будут кадровые выводы, сделаем кадровые выводы. Ответственность за подготовку к зиме - персональная", - подчеркнул президент.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко представила план защиты водоснабжения на следующий отопительный сезон. Кабмин уже выделил более 22 млрд гривен на защиту 576 ключевых объектов, а для водоканалов предусмотрено 26 отдельных проектов в 10 общинах общей стоимостью 12,7 млрд гривен.