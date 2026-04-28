"Сделаем кадровые выводы": Зеленский предупредил об ответственности за подготовку к зиме
Украина готовит свою энергетику к следующему отопительному сезону. В тех громадах, которые будут отставать от графиков, будут кадровые выводы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Есть уже работы по ремонту и восстановлению во всех регионах, работаем и по альтернативной генерации, и по росту энергетических связей с партнерами. В каждом городе Украины: и в Киеве, где зимой было трудно, и в других наших городах, в каждой громаде должен быть резерв", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что у людей должно быть электричество и отопление при любом развитии событий. Он добавил, что устойчивость Украины в таких условиях, а также успехи на фронте в ответ на российские удары - это "толчки агрессора к дипломатии".
Зеленский рассказал, что на пятницу, 1 мая, назначил совещание с чиновниками, военными, представителями местной власти и энергетических компаний.
"Чтобы там, где сейчас есть отставание от графика работ, где требуется дополнительное финансирование, дополнительные генерационные проекты, - чтобы были приняты решения. Если надо будет СНБО, проведем СНБО. Если нужны будут кадровые выводы, сделаем кадровые выводы. Ответственность за подготовку к зиме - персональная", - подчеркнул президент.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко представила план защиты водоснабжения на следующий отопительный сезон. Кабмин уже выделил более 22 млрд гривен на защиту 576 ключевых объектов, а для водоканалов предусмотрено 26 отдельных проектов в 10 общинах общей стоимостью 12,7 млрд гривен.
Отметим, что в газовых хранилищах планируют накопить не менее 14,6 млрд куб. м газа. Министр энергетики назвал 13,2 млрд куб. м критически необходимым минимумом, который позволит пройти зиму даже в условиях массированных атак и сильных морозов.
РБК-Украина ранее писало, что нужно сделать ОСМД, жилищным и обслуживающим кооперативам, а также управляющим многоквартирных домов, чтобы получить деньги на альтернативные источники энергии от государства.