Частина держкомпаній працює не в інтересах України, будуть зміни, - Зеленський

21:59 28.04.2026 Вт
Президент пояснив, хто має виправити ситуацію
Іван Носальський
Частина держкомпаній працює не в інтересах України, будуть зміни, - Зеленський

Деякі українські державні компанії не працюють на інтереси держави та держбюджету. Таку ситуацію мають виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, він розмовляв сьогодні з прем'єром Юлією Свириденко про роботу державних компаній.

"Частина державних компаній працює досі не в державних інтересах і не в державному бюджеті. Кабінет міністрів України і самі компанії мають це виправити", - додав він.

Зеленський не уточнив, про які саме компанії йдеться.

Проблеми в "Лісах України"

До слова, раніше глава української держави писав про те, що обговорив кадрові питання в державній компанії "Ліси України".

За його словами, надходить багато інформації про "неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат та інших вагомих природних середовищ України".

Він домовився з главою уряду про перегляд пріоритетів і нові кадрові підходи.

Підготовка до зими

До слова, раніше президент Зеленський зазначав, що за підготовку до наступної зими українські чиновники несуть персональну відповідальність.

Він пообіцяв, що якщо графік робіт не буде виконуватися, будуть "кадрові висновки".

РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
