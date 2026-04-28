Частина держкомпаній працює не в інтересах України, будуть зміни, - Зеленський

Деякі українські державні компанії не працюють на інтереси держави та держбюджету. Таку ситуацію мають виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, він розмовляв сьогодні з прем'єром Юлією Свириденко про роботу державних компаній.

"Частина державних компаній працює досі не в державних інтересах і не в державному бюджеті. Кабінет міністрів України і самі компанії мають це виправити", - додав він.

Зеленський не уточнив, про які саме компанії йдеться.

Проблеми в "Лісах України"

До слова, раніше глава української держави писав про те, що обговорив кадрові питання в державній компанії "Ліси України".

За його словами, надходить багато інформації про "неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат та інших вагомих природних середовищ України".

Він домовився з главою уряду про перегляд пріоритетів і нові кадрові підходи.