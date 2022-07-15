Частина країн НАТО можуть стати новою ціллю Росії: про які йде мова

Він припустив, що російська агресія стосовно цих країн почнеться повільно, в неконвенційній манері. Тобто, з кібератак, політичного втручання за допомогою інформаційних операцій і спроб розпалити громадянські війни в західних країнах

"А за цим, ймовірно, послідує спроба Росії анексувати території в Грузії, Литві, Латвії та Естонії. НАТО може уникнути цього, продовжуючи ізолювати Росію, підтримуючи демократичні системи НАТО і зміцнюючи свої конвенційні військові засоби стримування", - вважає екс-генерал США.

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ризик війни між Альянсом і РФ існує, і назвав умову.

Зазначимо, також стало відомо, що на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних постачань товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Москва перейшла до відкритих погроз Вільнюсу та заявила, що "завершила підготовку жорстких заходів щодо Литви".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.