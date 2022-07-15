Часть стран НАТО могут стать новой целью России: о каких идет речь

Он предположил, что российская агрессия в отношении этих стран начнется медленно, в неконвенционной манере. То есть, из кибератак, политического вмешательства с помощью информационных операций и попыток разжечь гражданские войны в западных странах

"А за этим, вероятно, последует попытка России аннексировать территории в Грузии, Литве, Латвии и Эстонии. НАТО может избежать этого, продолжая изолировать Россию, поддерживая демократические системы НАТО и укрепляя свои традиционные военные средства сдерживания", - считает экс-генерал США.

Напомним, как ранее в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, риск войны между Альянсом и РФ существует, и назвал условие.

Отметим, также стало известно, что во исполнение санкций Евросоюза против России литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Москва перешла к открытым угрозам Вильнюсу и заявила, что "завершила подготовку жестких мер в отношении Литвы".

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