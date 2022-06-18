ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Литва відрізала Калінінградську область від поставок вантажів з РФ: що відомо

Новость на русском →
Росія, Субота 18 червня 2022 11:00
Литва відрізала Калінінградську область від поставок вантажів з РФ: що відомо Фото: санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Литовська залізниця з сьогоднішнього дня, 18 червня, перестала здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград. Йдеться про 50% вантажів, які потрапили під санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Калінінградської області Антона Аліханова.

За словами Аліханова, відповідну інформацію перевізник повідомив за день до того, як заборона набула чинності. Він уточнив, що під заборону Європейського Союзу потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють з регіонів Росії.

За словами губернатора, тепер на поромну лінію Усть-Луга - Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

Крім того, Аліханов звинуватив Литву в порушенні правил свого вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше польський генерал, колишній командувач Сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією. Він вважає, що Польща повинна "заявити на неї права".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва Санкції
NEWS
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону