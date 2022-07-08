Блокада Калінінграду: Москва погрожує Литві "жорсткими заходами" найближчими днями

Росія нібито завершила підготовку до заходів щодо Литви і ЄС у відповідь на блокування транзиту до Калінінграда. Погрожує їх застосувати вже найближчими днями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорсткі заходи, підготовка яких вже завершена. Вирішення проблеми надто затягнулося", - заявила Захарова. Водночас Захарова додала, що російські економічні оператори зазнають збитки через блокаду міста.