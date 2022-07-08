ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блокада Калінінграду: Москва погрожує Литві "жорсткими заходами" найближчими днями

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 18:44
Блокада Калінінграду: Москва погрожує Литві "жорсткими заходами" найближчими днями Фото: Марія Захарова, представник МЗС Росії (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Росія нібито завершила підготовку до заходів щодо Литви і ЄС у відповідь на блокування транзиту до Калінінграда. Погрожує їх застосувати вже найближчими днями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорсткі заходи, підготовка яких вже завершена. Вирішення проблеми надто затягнулося", - заявила Захарова.

Водночас Захарова додала, що російські економічні оператори зазнають збитки через блокаду міста.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці конфлікту між Росією і Литвою. Литва ввела транспортну блокаду Калінінграда, а в Кремлі погрожують "захистом національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Калининград Російська Федерація Литва
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал