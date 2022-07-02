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Екс-генсек допустив можливість війни між НАТО та Росією та назвав умову

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Київ, Субота 02 липня 2022 08:35
Екс-генсек допустив можливість війни між НАТО та Росією та назвав умову Фото: колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Ризик прямого збройного конфлікту між НАТО і Росією є. І якщо російська сторона нападе на Литву, то це і стане причиною початку війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Так, на питання журналіста, чи можливий такий сценарій розвитку подій найближчим часом, він відповів, що хотів би відповісти чітким "ні", але погрози РФ щодо Литви це унеможливлюють.

"Після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п'ятої статті (договору про НАТО, щодо колективної оборони - ред.), яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією", - зазначив Расмуссен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Росія перейшла до відкритих погроз Литві через транспортну блокаду Калінінграда. У Москві заявили, що нібито готуються до "захисту своїх національних інтересів", якщо заборону найближчим часом не скасують.

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НАТО Російська Федерація Литва
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