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Доверие европейцев к США упало до критического минимума, - соцопрос

07:22 13.06.2026 Сб
3 мин
Сколько всего жителей Европы считают Штаты своим надежным союзником?
aimg Филипп Бойко
Доверие европейцев к США упало до критического минимума, - соцопрос Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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По данным Европейского совета по международным отношениям (ECFR), который провел исследование в 15 странах накануне важных саммитов G7 и НАТО, европейцы больше не видят в США опоры. Результаты оказались неутешительными для Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лишь 11% жителей Европы сегодня считают Соединенные Штаты своим надежным союзником. Это исторический минимум, который свидетельствует о глубоком кризисе доверия к Вашингтону как главному гаранту безопасности.

Уровень поддержки США стремительно катится вниз, ведь еще полгода назад этот показатель составлял 16%. В ноябре 2024 года он держался на отметке 22%, а теперь цифры стали критическими.

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Такие данные обнародовал Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Исследование провели в 15 странах накануне важных саммитов G7 и НАТО. Результаты оказались неутешительными для Белого дома: Европейцы больше не видят в США опоры.

Большинство опрошенных имеют серьезные сомнения и не верят, что американская армия придет на помощь. В случае нападения на их страны Вашингтон может остаться в стороне. Так считает подавляющее число респондентов во всех регионах.

Курс на оборону и собственное оружие

Европа начинает рассчитывать на себя и люди готовы платить за безопасность. Поддержка увеличения расходов на оборону выросла на 4%.

Однако не все страны единодушны. Италия стала единственным государством, где большинство выступает против роста оборонных бюджетов. В других странах настроения иные.

Европейцы хотят совместно финансировать армию. Идею коллективных заимствований ЕС поддерживают 47% опрошенных.
Самыми активными сторонниками стали:

  • Португалия (59%);
  • Дания (56%);
  • Нидерланды (55%).

Важный тренд - отказ от американской техники. Дания, Нидерланды и Швеция призывают "покупать европейское". Они хотят уменьшить зависимость от поставок из США. Единственным исключением стала Польша: там до сих пор хотят покупать именно американское оружие.

Отношение к Украине и энергоносителям РФ

Поддержка Украины остается стабильной, но появляются нюансы. Большинство видит в Киеве стратегического партнера. Однако консенсус становится хрупким.

Когда речь заходит о будущем, единства меньше. Направление миротворцев после войны вызывает дискуссии. То же касается и дальнейшего расширения Евросоюза на восток.

Энергетический вопрос тоже остается острым. Несмотря на высокие цены, 44% европейцев категорически против нефти из России. Они не хотят возобновлять импорт газа и топлива из страны-агрессора.

Исследование проводили в мае 2026 года. Социологи из Mandate Research и YouGov опросили тысячи людей.

Что еще известно о настроениях относительно США

Международное социсследование показало, что лишь 15% опрошенных взрослых в мире назвали Америку своим главным выбором для переезда. Это на 9 пунктов меньше, чем в период между 2007 и 2009 годами - тогда показатель был 24%.

Однако от Трампа уже начали бежать и сами американцы. Канадское правительство за последнее время одобрило уже 1955 заявок на получение гражданства от лиц, рожденных в США.

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