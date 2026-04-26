ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трампа экстренно эвакуировали после стрельбы на ужине

03:57 26.04.2026 Вс
3 мин
Силовики с винтовками поднялись на сцену, пока президента выводили из зала
aimg Екатерина Коваль
Трампа экстренно эвакуировали после стрельбы на ужине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Ночью 26 апреля Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов Белого дома. В ресторане раздались выстрелы - президента быстро вывели со сцены и из здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ClashReport.

Читайте также: Трамп оставит без грин-карт антиамериканцев, антисемитов и сторонников Палестины

Что произошло

Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. Трамп находился в зале, когда раздались выстрелы.

Агенты Секретной службы немедленно вывели президента со сцены и эвакуировали из здания. На мероприятии присутствовали первая леди, вице-президент, а также ряд членов кабинета: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.

Вооруженные силовики с винтовками поднялись на сцену. В помещении и вокруг него сосредоточился личный состав Секретной службы.

Что известно о стрелке

Стрелок задержан - это подтвердила Секретная служба США через пресс-пул Белого дома.

Ранее иностранные СМИ сообщали о его ликвидации, однако эти данные не подтвердились. Личность задержанного и обстоятельства инцидента уточняются.

Обновлено в 4:20

Реакция Трампа

Президент написал в соцсетях, что Секретная служба и правоохранители сработали "быстро и храбро". Трамп предложил продолжить мероприятие, однако отметил, что окончательное решение остается за правоохранителями. По данным пресс-пула, на момент публикации президент еще находился в отеле Hilton.

Обновлено в 4:47

Президент США сообщил, что правоохранители в соответствии с протоколом попросили его покинуть здание - он выполнил требование немедленно. Трамп анонсировал пресс-конференцию через 30 минут в брифинговой комнате Белого дома.

Президент также заверил, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полной безопасности. Мероприятие будет перенесено - его проведут в течение следующих 30 дней.

Символическое совпадение

Инцидент произошел в том самом отеле, возле которого в 1981 году Джон Хинкли-младший совершил покушение на президента Рональда Рейгана.

Ежегодный ужин корреспондентов Белого дома - традиционное мероприятие, на котором президент США встречается с представителями прессы. Трамп посещал его нерегулярно во время своего первого срока.

Это уже не первая угроза безопасности Трампа. В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.

Следствие установило, что он несколько недель планировал убийство - навел винтовку через кусты, но агент Секретной службы заметил его и открыл огонь первым. Рут сбежал, однако впоследствии был задержан.

Согласно глобальному исследованию Gallup, количество людей, которые хотели бы переехать в США, сократилось до 15% - минимального показателя за годы наблюдений. Для сравнения, в период между 2007 и 2009 годами этот показатель достигал 24%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
