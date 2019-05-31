Мін'юст законсервує одеську колонію після бунту

Фото: бунт в одеській колонії (facebook.com/Сергей Шайхет)

В результаті бунту ув'язнених через пожежу знищено кілька приміщень колонії і КПП

Спеціальна комісія Державної кримінально-виконавчої служби України вирішила законсервувати одеську колонію №51, у якій раніше стався бунт засуджених. Про це повідомили в Адміністрації кримінально-виконавчої служби.

Зараз в колонії фактично міститься 449 засуджених, що складає 45% від планового наповнення дає підстави для прийняття рішення про консервацію цієї установи.

Додамо, що в результаті бунту ув'язнених через пожежу знищено міжзонне КПП, приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні охоронюваного приміщення оперативного відділу, відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та приміщення відділу нагляду і безпеки.

Також повідомлялося, що в непридатному стані знаходиться банно-пральний комбінат, магазин, приміщення дільниці посиленого контролю, що не забезпечує повноцінне функціонування установи. У зв'язку з цим члени комісії одноголосно підтримали консервацію колонії №51.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південної виправної колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування. Пізніше стало відомо, що під час бунту в одеській колонії №51 27 травня постраждали 13 охоронців.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.

Додамо, в колонії в Одесі, де 27 травня в'язні влаштували бунт, ввели режим особливих умов.