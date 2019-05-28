В одеській колонії ввели режим особливих умов

Фото: бунт в одеській колонії (facebook.com/Сергей Шайхет)

Вчора ув'язнені влаштували безлади в Південній виправній колонії загального режиму №51

У державному закладі "Південна виправна колонія (№ 51) в Одесі, де 27 травня в'язні влаштували бунт, ввели режим особливих умов. Про це повідомляє прес-служба виправної установи.

З 28 травня в одеській колонії у відповідності зі статтею 105 Кримінально-виконавчого кодексу України запроваджено режим особливих умов, при реалізації якого посилена охорона, нагляд за засудженими, і будуть здійснюватися інші додаткові режимні заходи.

На період введення режиму особливих умов у колонії тимчасово скасовані побачення із засудженими, їх відвідування близькими родичами чи іншими особами, а також припинено відвідування установи представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південної виправної колонії загального режиму №51 28 квітня. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

У поліції повідомили, що в результаті бунту в одеській колонії №51 постраждали четверо працівників пенітенціарної установи.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.

Пізніше стало відомо, що під час бунту в одеській колонії № 51 постраждали п'ятеро працівників виправної установи.