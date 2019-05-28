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Бунт в одеській колонії: кількість постраждалих зросла до 13

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 15:53
Бунт в одеській колонії: кількість постраждалих зросла до 13
Фото: заворушення в одеській колонії (dumskaya.net)

Під час бунту в колонії постраждали 13 охоронців

Під час бунту в одеській колонії №51 27 травня постраждали 13 охоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Під час бунту в колонії в Одесі 27 травня постраждали 13 працівників колоній №51 і №14 - двоє з них досі перебувають у лікарні, повідомив головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №11 Микола Турчин.

Потерпілих у лікарню доставляли двічі - чотирьох чоловік близько 13:00, ще дев'ять - близько 17:00. Ще одного відправили в іншу лікарню.

"Із 13 постраждалих 11 отримали допомогу амбулаторно, двох госпіталізували – одного із переломом основи черепа і забоєм мозку, а другого – зі скальпованою раною голови і відкритою черепно-мозковою травмою. У решти були забої, у трьох – закриті черепно-мозкові травми зі струсами мозку, у двох - переломи", - заявив Турчин.

Про постраждалих укладених інформації немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.

Додамо, в колонії в Одесі, де 27 травня в'язні влаштували бунт, ввели режим особливих умов.

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