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В Бундестаге призывают усилить поддержку Украины после вероятной смерти Пригожина

Фото: Антон Хофрайтер (facebook.com/anton hofreiter)
Автор: Елизавета Драбкина

Военную поддержку Украины следует усилить после вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского комитета Бундестага и политика немецких "Зеленых" Антона Хофрайтера, которого цитируют Welt и NTV.

офрайтер.

Он отметил, что Германии следует передать Украине "все, что мы можем поставить", например, ракеты Taurus.

Хофрайтер также отметил, что хотел видеть более четкую поддержку Украины. Он считает, что Германия прибегает к "слишком долгим прениям".

"Я считаю, что проблема в этом вопросе лежит не только, но преимущественно в СДПГ (Социал-демократической партии Германии - ред.), а также в офисе канцлера. Вы просто не можете этого отрицать", - сказал он.

Авария самолета Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин.

Официально смерть главаря вагнеровцев не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает данными о сбитии бизнес-джета российской ЗРК, а The New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

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Война России против Украины