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У Бундестазі закликають посилити підтримку України після ймовірної смерті Пригожина

Фото: Антон Гофрайтер (facebook.com/anton hofreiter)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військову підтримку України слід посилити після ймовірної смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейського комітету Бундестагу та політика німецьких "Зелених" Антона Гофрайтера, якого цитують Welt та NTV.

Гофрайтер.

Він зазначив, що Німеччині слід передати Україні "все, що ми можемо поставити", наприклад ракети Taurus.

Гофрайтер також зазначив, що хотів би бачити більш чітку підтримку України. Він вважає, що Німеччина вдається до "занадто довгих дебатів".

"Я вважаю, що проблема в цьому питанні лежить не тільки, але переважно в СДПН (Соціал-демократичній партії Німеччини - ред.), а також в офісі канцлера. Ви просто не можете цього заперечувати", - сказав він.

Аварія літака Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин.

Офіційно смерть ватажка вагнерівців не підтвердили, але російське агентство "Интерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Західний чиновник розповів Financial Times, що має дані про збиття бізнес-джета російською ЗРК, а The New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

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Війна Росії проти України