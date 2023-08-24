Не ракета. NYT назвало еще одну версию падения самолета Пригожина

Взрыв на борту самолета, который принадлежит главе ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, привел к падению самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американских и другие западные официальные лица сообщили изданию, что взрыв на борту самолета, скорее всего, привел к его падению.

"Взрыв мог быть вызван бомбой или другим устройством, заложенным в самолет, хотя рассматриваются и другие версии, например, фальсификация топлива", - пишет издание.

Падение самолета Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился бизнес-джет. В сети сразу начали писать о том, что самолет принадлежит Пригожину.

После этого в Росавиации подтвердили, что Пригожин был одним из пассажиров авиалайнера. При этом официально смерть основателя ЧВК "Вагнера" все еще не подтвердили.

Одной из версий причин авиакатастрофы, которую распространяют в Telegram-каналах, является сбитие российскими системами ПВО.

Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

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