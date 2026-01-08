Манипуляция Рождеством в Украине: как пропаганда РФ распространяет фейки

Российская пропаганда манипулирует темой празднования Рождества в Украине, распространяя смонтированные видео. Цель - создать впечатление, что украинцы отвергают новую дату празднования и поддерживают "старые традиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Российские информационные ресурсы распространяют смонтированные видео богослужений, якобы показывая, что большинство украинцев празднуют Рождество 7 января.

В роликах закадровый голос называет людей "предателями", потому что 25 декабря якобы никто не приходил в храм.

"Оригинальное видео было снято в 2024 году в киевском храме на Рождество и впервые опубликовано в TikTok 26 декабря. Пропагандисты смонтировали его, добавив надпись "предатели" и другую аудиодорожку", - отмечают в ЦПД.

Кроме того, россияне активно используют искусственный интеллект, создавая видео с украинскими военными, которые якобы отмечают Рождество 7 января.

"Контент подается как обращение от реальных военнослужащих и должен создать иллюзию массовой поддержки "старой даты", - предупреждают эксперты.

Цель таких манипуляций - дестабилизировать украинское общество, посеять недоверие к государственному решению о переходе на новоюлианский календарь и вызвать внутренние споры.

"Враг целенаправленно эксплуатирует религиозную тематику как инструмент влияния в условиях войны", - добавляют в Центре противодействия дезинформации.

Другие фейки и пропаганда РФ

Ранее российская пропаганда уже распространяла подобные видео и фейки о религиозной тематике, в частности относительно церковных праздников и украинских военных.

Центр противодействия дезинформации фиксирует рост использования ИИ-контента врагом для создания иллюзии "народной поддержки" определенных взглядов.