Манипуляция Рождеством в Украине: как пропаганда РФ распространяет фейки
Российская пропаганда манипулирует темой празднования Рождества в Украине, распространяя смонтированные видео. Цель - создать впечатление, что украинцы отвергают новую дату празднования и поддерживают "старые традиции".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Российские информационные ресурсы распространяют смонтированные видео богослужений, якобы показывая, что большинство украинцев празднуют Рождество 7 января.
В роликах закадровый голос называет людей "предателями", потому что 25 декабря якобы никто не приходил в храм.
"Оригинальное видео было снято в 2024 году в киевском храме на Рождество и впервые опубликовано в TikTok 26 декабря. Пропагандисты смонтировали его, добавив надпись "предатели" и другую аудиодорожку", - отмечают в ЦПД.
Кроме того, россияне активно используют искусственный интеллект, создавая видео с украинскими военными, которые якобы отмечают Рождество 7 января.
"Контент подается как обращение от реальных военнослужащих и должен создать иллюзию массовой поддержки "старой даты", - предупреждают эксперты.
Цель таких манипуляций - дестабилизировать украинское общество, посеять недоверие к государственному решению о переходе на новоюлианский календарь и вызвать внутренние споры.
"Враг целенаправленно эксплуатирует религиозную тематику как инструмент влияния в условиях войны", - добавляют в Центре противодействия дезинформации.
Другие фейки и пропаганда РФ
Ранее российская пропаганда уже распространяла подобные видео и фейки о религиозной тематике, в частности относительно церковных праздников и украинских военных.
Центр противодействия дезинформации фиксирует рост использования ИИ-контента врагом для создания иллюзии "народной поддержки" определенных взглядов.
Напомним, что Кремль привлек Русскую православную церковь для оправдания войны против Украины и милитаризации российского общества. Рождественские богослужения с участием военных и политической верхушки РФ подали агрессию как "священную миссию" и "борьбу со злом".
Также пропаганда распространяет фейковые материалы о якобы домогательствах к украинским детям в европейских школах, имитируя стиль публикаций Euronews.
Центр противодействия дезинформации отмечает, что такая информация отсутствует на официальных ресурсах Euronews и не подтверждается никакими авторитетными источниками.
Кроме того, пропагандисты распространяют манипулятивные утверждения о ракетном ударе по жилому дому в Харькове, называя его якобы "провокацией Украины". Официальные власти Харькова подтвердили, что по городу нанесли удар именно российские ракеты.