ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Манипуляция Рождеством в Украине: как пропаганда РФ распространяет фейки

Украина, Четверг 08 января 2026 17:53
UA EN RU
Манипуляция Рождеством в Украине: как пропаганда РФ распространяет фейки Фото: проапаганда РФ распространяет фейки о Рождестве в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российская пропаганда манипулирует темой празднования Рождества в Украине, распространяя смонтированные видео. Цель - создать впечатление, что украинцы отвергают новую дату празднования и поддерживают "старые традиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российские информационные ресурсы распространяют смонтированные видео богослужений, якобы показывая, что большинство украинцев празднуют Рождество 7 января.

В роликах закадровый голос называет людей "предателями", потому что 25 декабря якобы никто не приходил в храм.

"Оригинальное видео было снято в 2024 году в киевском храме на Рождество и впервые опубликовано в TikTok 26 декабря. Пропагандисты смонтировали его, добавив надпись "предатели" и другую аудиодорожку", - отмечают в ЦПД.

Кроме того, россияне активно используют искусственный интеллект, создавая видео с украинскими военными, которые якобы отмечают Рождество 7 января.

"Контент подается как обращение от реальных военнослужащих и должен создать иллюзию массовой поддержки "старой даты", - предупреждают эксперты.

Цель таких манипуляций - дестабилизировать украинское общество, посеять недоверие к государственному решению о переходе на новоюлианский календарь и вызвать внутренние споры.

"Враг целенаправленно эксплуатирует религиозную тематику как инструмент влияния в условиях войны", - добавляют в Центре противодействия дезинформации.

Другие фейки и пропаганда РФ

Ранее российская пропаганда уже распространяла подобные видео и фейки о религиозной тематике, в частности относительно церковных праздников и украинских военных.

Центр противодействия дезинформации фиксирует рост использования ИИ-контента врагом для создания иллюзии "народной поддержки" определенных взглядов.

Напомним, что Кремль привлек Русскую православную церковь для оправдания войны против Украины и милитаризации российского общества. Рождественские богослужения с участием военных и политической верхушки РФ подали агрессию как "священную миссию" и "борьбу со злом".

Также пропаганда распространяет фейковые материалы о якобы домогательствах к украинским детям в европейских школах, имитируя стиль публикаций Euronews.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что такая информация отсутствует на официальных ресурсах Euronews и не подтверждается никакими авторитетными источниками.

Кроме того, пропагандисты распространяют манипулятивные утверждения о ракетном ударе по жилому дому в Харькове, называя его якобы "провокацией Украины". Официальные власти Харькова подтвердили, что по городу нанесли удар именно российские ракеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Рождество Фейки Пропагандист
Новости
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка