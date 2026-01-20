ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Роспропаганда распространяет ИИ-фейки с обращениями "военных": в ЦПД рассказали о цели

Вторник 20 января 2026 06:10
UA EN RU
Роспропаганда распространяет ИИ-фейки с обращениями "военных": в ЦПД рассказали о цели Фото: настоящие украинские военные (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Роспропаганда продолжает распространять фейки, сгенерированные ИИ, якобы от имени "украинских военных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Согласно сообщению Центра, в соцсетях распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых персонажи, выдающие себя за военных, эмоционально обращаются к зрителям с заявлениями о якобы отсутствии еды и техники.

В этих материалах также спекулируют на теме отключений электроэнергии, продвигая нарративы о "бесполезности борьбы" и бесперспективности сопротивления.

Для повышения доверия используются синтезированные голоса, постановочная эмоциональность и псевдореалистичные визуальные образы.

"Использование ИИ позволяет российской пропаганде массово производить такой контент с минимальными ресурсами. Эмоциональная составляющая и личностный формат обращений делают эти фейки особенно опасными", - предупреждают аналитики Центра.

Цель таких фейков, говорят в ЦПД, - деморализация общества и подрыв устойчивости украинцев.

Другие фейки роспропаганды

Как сообщало РБК-Украина, в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы передаче Украиной США "искаженных разведданных". В украинской разведке заявили, что это целенаправленная информационная атака России.

Также в ведомстве опровергли заявления о якобы неизбежном разрыве партнерских отношений между украинской и американской разведками.

По данным ЦПД, фейк активно распространяют российские пропагандистские паблики и сети ботов в соцсети X, используя его как инструмент информационного давления.

Параллельно в сети активно распространяется сообщение о якобы "полном отключении электроэнергии" в западных областях Украины, однако эта информация является ложной.

В ЦПД отметили, что речь идет о фейковом письме, которое поступает на электронную почту и маскируется под официальное сообщение.

В Центре отмечают, что российская пропаганда продолжает системно дискредитировать Украину и ее военных, в частности распространяя фейки, в которых военнослужащих ВСУ безосновательно связывают с криминальными инцидентами.

