"Бульбашка революції" не спрацювала: чому зусилля РФ розхитати Україну взимку провалилися

Спроба Росії обвалити українську енергосистему та спровокувати внутрішні протести взимку зазнала повної поразки. Ворог не досяг жодної стратегічної цілі, попри мільярдні витрати на пропаганду.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Провал "тотального блекауту"

За словами Коваленка, ключовим планом росіян під час зимових атак було створення енергетичної катастрофи, яку мали використати для розхитування ситуації всередині країни.

Проте зусилля енергетиків та робота з населенням завадили планам Кремля.

"Росіяни не змогли інформаційно створити "бульбашку революції" - частина їх ботоферм банально блокувалася, також робота з населенням велася 24/7, люди спускали гнів, але їм пояснювали реальну ситуацію. Той випадок, коли правда перемагає", - наголосив Коваленко.

Поразка в інформаційній війні

Попри колосальні ресурси, РФ програє стратегічні наративи на Заході та всередині України. Зокрема, окупантам не вдалося дискредитувати підтримку України в Європі чи створити розкол між військовим та політичним керівництвом.

"Можна говорити, що росіяни програють інформаційну війну, на яку витрачають мільярди щороку. Так, вони мають інфраструктуру і ресурси... але ці мільярди точно не конвертуються в їх перевагу", - підсумував керівник ЦПД.

Він також додав, що Москва вже програла низку важливих треків, серед яких теми "переслідування вірян", звинувачення України в небажанні миру та втручання у вибори в Молдові.