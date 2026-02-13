Очередная попытка скрыть правду: в России запретили сайт с фамилиями тысяч погибших оккупантов

В Российской Федерации заблокировали сайт проекта "Хочу вернуть", который публикует данные о погибших и раненых оккупантов. Таким образом Кремль пытается скрыть реальные потери своей армии в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Кремль скрывает правду

"Хочу вернуть" - это проект Координационного штаба, где публикуют списки с именами, номерами жетонов и диагнозами российских военных. Сейчас база содержит данные о более 156 тысяч погибших и 96 тысяч раненых солдат РФ.

В Координационном штабе отмечают, что блокировка ресурса "Роскомнадзором" является свидетельством страха российского руководства перед собственным народом.

"Это очередная попытка Кремля скрыть от собственного общества реальные масштабы потерь российской армии в Украине. Власти РФ боятся показывать собственному обществу реальные последствия войны", - подчеркнули в ведомстве.

Доступ через VPN

Проект начал работу в январе 2026 года, однако уже через месяц россияне начали ограничивать доступ к нему на территории РФ. Теперь родственникам оккупантов приходится использовать сервисы для обхода блокировок, чтобы узнать судьбу близких.

"Статистика сайта доказывает, что даже несмотря на блокировку на территории России, сотни пользователей из страны-агрессора ежедневно просматривают базу потерь, пытаясь получить информацию о реальной судьбе российских военных", - добавили в Координационном штабе.