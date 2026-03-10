Сумщина под прицелом? Зачем РФ прощупывает границу и сможет ли создать "буферную зону"

Почему враг активизировался именно сейчас и реалистичны ли его планы, РБК-Украина расспросило военнослужащего сил ТрО и военного эксперта Александра Мусиенко.

Что происходит на фронте Сумщины

На прошлой неделе стало известно, что российские оккупанты похитили 19 жителей Сопича - маленького села, расположенного прямо под границей Сумщины с Россией. А на днях аналитики портала Deepstate сообщили о расширении "красных зон" на Сумщине на участках, которые удерживают подразделения Территориальной обороны.

В начале декабря враг захватил участок площадью 45 квадратных километров вокруг села Грабовское. А теперь - враг зашел в соседние населенные пункты: Поповку и Высокое

Также, по данным Deepstate, россияне зашли в село Комаровка. А вот в Сопич враг заходил, жестко прикрываясь местными жителями.

Кроме того, аналитики фиксируют вдоль границы на Сумщине большое количество "серых зон", где противник прощупывает обстановку.

Каковы цель и тактика врага

Как рассказал "Украинской правде" командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий, перед российской группировкой "Север" стоит задача создать так называемую "буферную зону" вдоль границы.

Оккупанты действуют небольшими силами от штурмовой роты до батальона, применяя "тактику тысячи порезов". После таких отвлекающих действий россияне не заводят тяжелую технику и не проводят массированных штурмов.

Военное командование идентифицировало всего 12 участков, где противник будет пытаться создать "буферную зону". В частности, речь идет о Краснопольском и Великописаревском направлениях на Сумщине, а также Золочевском направлении на Харьковщине.

Фото: РФ планирует создать "буферную зону" на Сумщине (РБК-Украина)

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, активными действиями на Сумщине россияне пытаются оттянуть украинские силы с юга и востока, где Силы обороны проводят успешные контрнаступательные действия.

Враг постоянно "прощупывает" линию обороны, ища слабые места. В то же время российская пропаганда активно использует эти локальные продвижения для имитации побед на фоне неудач на приоритетных участках фронта, отметил он.

"Цель - действительно "буферная зона". Эта цель была определена российским командованием еще в прошлом году и никуда не исчезала. Просто не удавалось врагу реализовать эти задачи. И сейчас особо не удается. Но они пытаются", - сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Реалистичен ли план врага

По словам Мусиенко, украинские Силы обороны "сделали очень много", чтобы не дать врагу зайти вглубь на 10-15 километров.

"Несмотря на давление, например, на том же Волчанском направлении, продвижений на Харьковщине нет. На Сумщине, если мы посмотрим, там тоже речь идет сейчас о небольших селах на границе, где враг пытается закрепляться", - пояснил он.

По мнению Мусиенко, российская армия будет продолжать активно действовать вдоль границы, местами ей будет удаваться закрепиться. Но угрозы масштабных операций на сегодня там нет.

"Пока сказать о том, что это большие какие-то такие численные войска, которые могут сейчас прямо реализовывать задачи по "буферной зоне", нельзя", - резюмировал военный эксперт.