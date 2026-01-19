ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне "прощупывают" границу и ищут слабые места в обороне, - Трегубов

Украина, Понедельник 19 января 2026 18:46
UA EN RU
Россияне "прощупывают" границу и ищут слабые места в обороне, - Трегубов Иллюстративное фото: россияне ищут слабые места в обороне границы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска активизировали боевые действия вдоль линии государственной границы в зоне ответственности Группировки объединенных сил, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне и усиливая удары авиацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Наиболее активные направления

По словам Трегубова, сейчас наиболее напряженной остается ситуация на нескольких направлениях.

"В первую очередь активным остается Лиманское направление, довольно активное Купянское, Волчанск и его окрестности", - отметил он.

Попытки найти слабые места в обороне

Представитель УОС сообщил, что российские войска пытаются "прощупывать" украинскую границу по всей ее длине.

В частности, фиксируются попытки найти слабые места в обороне как в Сумской области, так и в Харьковской области.

"Россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине, есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы", - подчеркнул Трегубов.

Попытки прорыва на новых участках

Также, по его словам, враг пытается заходить на направлениях, которые ранее не были столь активными.

Речь идет, в частности, о районе Дегтярного к северу от Харькова.
Россияне &quot;прощупывают&quot; границу и ищут слабые места в обороне, - Трегубов

Постоянное давление и авиаудары

Российские войска продолжают оказывать постоянное давление вдоль всей линии обороны и активно применяют дистанционные средства поражения.

Оккупанты наносят удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, применяя управляемые авиабомбы.

"Харьков, по которому прилетает достаточно системно, а также активно бросают КАБы по приграничным населенным пунктам и районам расположения", - подчеркнул спикер УОС.

Ситуация в Сумской области

18 декабря российские войска пересекли государственную границу вблизи села Грабовское на Сумщине и принудительно вывезли в РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказывались от эвакуации вглубь Украины.

По информации ВСУ, оккупанты смогли закрепиться в Грабовском - сейчас там находится около сотни российских военных, в том числе контрактники мотострелковой бригады. Попытки продвинуться дальше в область и проверить другие участки границы оказались для врага безрезультатными, после чего он сосредоточился на обустройстве позиций в захваченном населенном пункте.

Как сообщил начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские подразделения продолжают укрепляться и дистанционно минировать подступы к Грабовскому, пытаясь исключить контратаки ВСУ.

В то же время в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" отметили, что село Андреевка на Сумщине остается под полным контролем Сил обороны Украины, а сообщения о его якобы захвате не соответствуют действительности

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Граница с Украиной Граница с РФ
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа