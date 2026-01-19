Россияне "прощупывают" границу и ищут слабые места в обороне, - Трегубов

Российские войска активизировали боевые действия вдоль линии государственной границы в зоне ответственности Группировки объединенных сил, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне и усиливая удары авиацией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Наиболее активные направления

По словам Трегубова, сейчас наиболее напряженной остается ситуация на нескольких направлениях.

"В первую очередь активным остается Лиманское направление, довольно активное Купянское, Волчанск и его окрестности", - отметил он.

Попытки найти слабые места в обороне

Представитель УОС сообщил, что российские войска пытаются "прощупывать" украинскую границу по всей ее длине.

В частности, фиксируются попытки найти слабые места в обороне как в Сумской области, так и в Харьковской области.

"Россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине, есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы", - подчеркнул Трегубов.

Попытки прорыва на новых участках

Также, по его словам, враг пытается заходить на направлениях, которые ранее не были столь активными.

Речь идет, в частности, о районе Дегтярного к северу от Харькова.



Постоянное давление и авиаудары

Российские войска продолжают оказывать постоянное давление вдоль всей линии обороны и активно применяют дистанционные средства поражения.

Оккупанты наносят удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, применяя управляемые авиабомбы.

"Харьков, по которому прилетает достаточно системно, а также активно бросают КАБы по приграничным населенным пунктам и районам расположения", - подчеркнул спикер УОС.