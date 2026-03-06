ua en ru
Лубинец обратился к РФ из-за похищения жителей села на Сумщине

13:20 06.03.2026 Пт
2 мин
Омбудсмен требует доступа к похищенным украинцам
aimg Татьяна Степанова
Лубинец обратился к РФ из-за похищения жителей села на Сумщине Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российской стороне относительно похищения жителей села Сопич в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Лубинца.

"Россияне вероятно похитили и вывезли жителей села Сопич Есманьской общины на Сумщине. Речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала исчезла связь, а впоследствии их интервью появились на российском канале", - сообщил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их быстрое возвращение домой", - отметил он.

Как подчеркнул омбудсмен, Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан.

Похищение жителей села Сопич

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что российские оккупанты похитили и вывезли в РФ жителей приграничного села Сопич Есманьской общины в Сумской области.

Россияне похитили 19 местных жителей, которые отказались от эвакуации и оставались в приграничном селе.

Интервью с ними показали на российском пропагандистском канале "Вести".

В репортаже говорится о том, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.

Глава Есманьской общины Сергей Минаков также ранее сообщал, что с жителями села была потеряна связь.

