Лубинец обратился к РФ из-за похищения жителей села на Сумщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российской стороне относительно похищения жителей села Сопич в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Лубинца.

"Россияне вероятно похитили и вывезли жителей села Сопич Есманьской общины на Сумщине. Речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала исчезла связь, а впоследствии их интервью появились на российском канале", - сообщил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их быстрое возвращение домой", - отметил он.

Как подчеркнул омбудсмен, Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан.