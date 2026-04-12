"Будут большие проблемы": Трамп пригрозил Китаю в случае поставок оружия Ирану

По данным разведки, о которых спросила журналистка, Пекин готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.

Срок поставок - ближайшие несколько недель. Информацию подтвердили три источника, знакомые с оценками разведки.

CNN акцентирует, что Иран может использовать затишье в боевых действиях для пополнения своих арсеналов. Тегеран уже ищет поддержки у ключевых иностранных партнеров и Китай входит в их перечень.

Мы уже сообщали, что в Пекине эти обвинения отрицают. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай "никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта".

Трамп в начале следующего месяца посетит Китай. Там президент США встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.