RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Будут большие проблемы": Трамп пригрозил Китаю в случае поставок оружия Ирану

00:46 12.04.2026 Вс
2 мин
Президент США предупредил, что Пекину надо быть осмотрительнее
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поставки оружия в Иран. Пекин столкнется с "большими проблемами", сказал Трамп журналистке отвечая на вопрос о данных разведки.

По данным разведки, о которых спросила журналистка, Пекин готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.

Срок поставок - ближайшие несколько недель. Информацию подтвердили три источника, знакомые с оценками разведки.

CNN акцентирует, что Иран может использовать затишье в боевых действиях для пополнения своих арсеналов. Тегеран уже ищет поддержки у ключевых иностранных партнеров и Китай входит в их перечень.

Мы уже сообщали, что в Пекине эти обвинения отрицают. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай "никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта".

Трамп в начале следующего месяца посетит Китай. Там президент США встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Какие последние события вокруг Ирана

Переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в ту пик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что США начинают разминирование пролива, а в СМИ были публикации, что в пролив зашли несколько кораблей ВМС США, но потом вышли. В Пентагоне уже подтвердили, что американские ВМС прошли через Ормузский пролив

А в Израиле заявили, что военная кампания против Ирана пока продолжается, однако Израиль уже имеет исторические достижения в противостоянии иранской угрозе. По словам главы израильского правительства, противник пытался окружить страну, однако Израиль смог перехватить инициативу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
