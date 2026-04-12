"Будуть великі проблеми": Трамп пригрозив Китаю у разі поставок зброї Ірану

За даними розвідки, про які запитала журналістка, Пекін готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які можуть становити загрозу для низьколітаючих військових літаків і вже використовувалися під час нещодавнього конфлікту між Іраном та США.

Термін поставок - найближчі кілька тижнів. Інформацію підтвердили три джерела, знайомі з оцінками розвідки.

CNN акцентує, що Іран може використати затишшя у бойових діях для поповнення своїх арсеналів. Тегеран вже шукає підтримки у ключових іноземних партнерів і Китай входить до їхнього переліку.

Ми вже повідомляли, що у Пекіні ці звинувачення заперечують. Речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що Китай "ніколи не надавав зброю жодній зі сторін конфлікту".

Трамп на початку наступного місяця відвідає Китай. Там президент США зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.