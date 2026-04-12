"Будуть великі проблеми": Трамп пригрозив Китаю у разі поставок зброї Ірану

Дональд Трамп попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання зброї до Ірану. Пекін зіткнеться з "великими проблемами", сказав Трамп журналістці відповідаючи на питання про дані розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж CNN.
За даними розвідки, про які запитала журналістка, Пекін готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які можуть становити загрозу для низьколітаючих військових літаків і вже використовувалися під час нещодавнього конфлікту між Іраном та США.
Термін поставок - найближчі кілька тижнів. Інформацію підтвердили три джерела, знайомі з оцінками розвідки.
CNN акцентує, що Іран може використати затишшя у бойових діях для поповнення своїх арсеналів. Тегеран вже шукає підтримки у ключових іноземних партнерів і Китай входить до їхнього переліку.
Ми вже повідомляли, що у Пекіні ці звинувачення заперечують. Речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що Китай "ніколи не надавав зброю жодній зі сторін конфлікту".
Трамп на початку наступного місяця відвідає Китай. Там президент США зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Переговори між США та Іраном у Пакистані зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою. Іран наполягає на тому, щоб зберегти свій контроль над водним шляхом і стягувати плату з суден, що проходять через нього.
Тим часом Дональд Трамп заявив, що США починають розмінування протоки, а в ЗМІ були публікації, що в протоку зайшли кілька кораблів ВМС США, але потім вийшли. У Пентагоні вже підтвердили, що американські ВМС пройшли через Ормузьку протоку
А в Ізраїлі заявили, що військова кампанія проти Ірану наразі триває, проте Ізраїль вже має історичні досягнення у протистоянні іранській загрозі. За словами глави ізраїльського уряду, противник намагався оточити країну, проте Ізраїль зміг перехопити ініціативу.