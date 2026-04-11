Через Ормузский пролив прошли первые три супертанкера после перемирия США и Ирана

Сегодня в субботу, через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Это были первые судна, которые покинули Персидский залив после заключения сделки о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Уточняется, что судно Serifos перевозит нефть, отгруженную в начале марта из Саудовской Аравии и ОАЭ. Танкер должен прибыть в малайзийский порт Малакка 21 апреля.

По данным LSEG, сверхбольшой танкер для перевозки сырой нефти Serifos под либерийским флагом, а также танкеры VLCC Cospearl Lake и He Rong Hai под китайским флагом - вошли и вышли из "экспериментальной якорной стоянки в проливе Хормуз, которая обходит иранский остров Ларак.

Война, Ормузский пролив и переговоры

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, которая длилась больше месяца. После этого Тегеран почти сразу перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти сжиженного природного газа.

Однако уже на этой неделе президент США Дональд Трамп при посредничестве Пакистана согласился пойти на двухнедельное перемирие с Ираном. В обмен он потребовал открыть Ормузский пролив, а за срок прекращения огня стороны должны согласовать окончательную мирную сделку.

Иран в свою очередь открыл пролив, не ненадолго. Страна закрыла его после того, как Израиль атаковал Ливан, который, по версии Пакистана, тоже подпадал под перемирие. Хотя сегодня в СМИ появилась информация о еще одной причине. Источники изданий говорят, что Тегеран не может обнаружить собственные морские мины и не имеет возможности их обезвредить.

На этом фоне президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что Вашингтон начинает разминирование пролива. Позже в Центральном командовании США подтвердили, что два их эсминца прошли через пролив в рамках миссии по очищению пролива.

Параллельно с этими процессами, в Пакистане 11 апреля проходят переговоры между США и Ираном. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако по данным FT, переговоры зашли в тупик из-за вопроса Ормузского пролива. Иран настаивает на сохранении контроля над пролив, а также отвергает идею совместного контроля с США. В медиа пишут, что как ожидается, переговоры продолжается сегодня ночью и могут длиться в том числе и завтра.