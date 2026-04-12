"Будут большие проблемы": Трамп пригрозил Китаю в случае поставок оружия Ирану

00:46 12.04.2026 Вс
Президент США предупредил, что Пекину надо быть осмотрительнее
"Будут большие проблемы": Трамп пригрозил Китаю в случае поставок оружия Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поставки оружия в Иран. Пекин столкнется с "большими проблемами", сказал Трамп журналистке отвечая на вопрос о данных разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж CNN.

Читайте также: Через Ормузский пролив прошли первые три супертанкера после перемирия США и Ирана

По данным разведки, о которых спросила журналистка, Пекин готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.

Срок поставок - ближайшие несколько недель. Информацию подтвердили три источника, знакомые с оценками разведки.

CNN акцентирует, что Иран может использовать затишье в боевых действиях для пополнения своих арсеналов. Тегеран уже ищет поддержки у ключевых иностранных партнеров и Китай входит в их перечень.

Мы уже сообщали, что в Пекине эти обвинения отрицают. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай "никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта".

Трамп в начале следующего месяца посетит Китай. Там президент США встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Какие последние события вокруг Ирана

Переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в ту пик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что США начинают разминирование пролива, а в СМИ были публикации, что в пролив зашли несколько кораблей ВМС США, но потом вышли. В Пентагоне уже подтвердили, что американские ВМС прошли через Ормузский пролив

А в Израиле заявили, что военная кампания против Ирана пока продолжается, однако Израиль уже имеет исторические достижения в противостоянии иранской угрозе. По словам главы израильского правительства, противник пытался окружить страну, однако Израиль смог перехватить инициативу.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой