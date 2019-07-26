ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майбутній нардеп фігурував у розмовах радника Путіна про захоплення Криму РФ

Новини » Вибори 2019    26.07.2019 - 15:53
Майбутній нардеп фігурував у розмовах радника Путіна про захоплення Криму РФ
Фото: Сергій Коровченко (korovchenko info)

У РФ Коровченка хотіли зберегти на посаді міністра юстиції Криму

Майбутній народний депутат, самовисуванець Сергій Коровченко фігурував у телефонних розмовах радника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва стосовно захоплення Криму Росією, які записали українські спецслужби у лютому 2014 року. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зокрема, у ході розмови Глазьєв розповідає депутату Державної думи РФ Костянтину Затуліну, що міністра юстиції Криму та людину Віктора Медведчука Коровченка слід зберегти на посаді.

"Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко, - ред.), чинний на сьогоднішній день. Їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти, щоб він міністром юстиції Криму і залишився", - заявляв радник Путіна.

Слід зазначити, Коровченко з 2006 по 2010 рік був помічником на той час депутата Верховної ради Андрія Портнова. За часів президентства Віктора Януковича, Коровченко спочатку керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів АР Крим, а у 2013-2014 роках очолював Головне управління юстиції.

За фактом "плівок Глазьєва" велося розслідування, офіційних обвинувачень Коровченку не висунули.

Так, Коровченко переміг на 210 окрузі у Прилуках на Чернігівської області. Він випередив свого конкурента всього на 0.19%, а саме на 153 голоси.

Нагадаємо, в серпні 2013 року депутати Верховної ради автономії узгодили кандидатуру Сергія Коровченка на посаду начальника головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.

Як писало РБК-Україна, в березні 2014 року Верховна Рада АР Крим призначила ряд міністрів автономії. Так, депутати звільнили Коровченка з посади начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму і призначили Олену Сотникову на посаду міністра юстиції АР Крим.

САП скерувала до суду справи щодо п'яти нардепів Труба анонсував дві нові справи проти нардепів
Новини України Порошенко Зеленський Кримнардеп
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся