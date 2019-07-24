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Хто буде в Раді 9 скликання: результати виборів

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 12:39
Хто буде в Раді 9 скликання: результати виборів
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість місць в парламенті отримають депутати від партії "Слуга народу"

Попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними обробки 99,39% протоколів, також визначилися переможці в 163 мажоритарних округах з 199.

Таким чином, на даний момент відомо, що в парламенті будуть представлені:

  • 229 депутатів від партії "Слуга народу" - 124 місця за партійними списками (43,14% голосів) і 105 мажоритарників,
  • 41 депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" - 38 місць за партійними списками (13,06%) і 3 мажоритарника,
  • 25 депутатів від партії "Європейська солідарність" - 23 місця за партійними списками (8,12%) і 2 мажоритарника,
  • 24 депутати від партії "Батьківщина" (8,18% за партійними списками),
  • 20 депутатів від партії "Голос" - 17 місць за партійними списками (5,84%) та 3 мажоритарника.

Крім того, в Раду проходять 42 самовисуванця, 5 кандидатів від "Опозиційного блоку", по одному від "Свободи", партій "Біла Церква разом" і "Єдиний центр".

Списки прохідних кандидатів в депутати:

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми результатами виборів у Верховну раду, на даний момент вже відомі переможці в 163 мажоритарних округах з 199.

Нагадаємо, що за чинним законом, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати мажоритарних округах.

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