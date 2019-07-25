Технології "двійників" вплинули на результати на семи округах, - ОПОРА

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Технологія "двійників" була успішною в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210

Технологія "двійників", яку використовували на позачергових виборах у Верховну раду негативно вплинула на процес голосування виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу "Опора".

За даними організації, на виборах технологію "двійників" використовували у двох варіантах: або реєстрували кандидатів з однаковими іменами, або вказували в біографії належність до організацій, назви яких дублюють назви політичних партій основного кандидата.

За підрахунками, на виборах-2019 понад 90 кандидатів-самовисуванців, які балотувалися в 55 одномандатних виборчих округах, які видавали себе за представників приватного підприємства, громадської або благодійної організації "Слуга народу" або (значно рідше) "Голоси". Поліція порушила 34 справи про незаконне використання брендів партій.

"Технологія двійників була успішною в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210", - повідомили у громадянській мережі.

Так, у 37 окрузі Дніпропетровської області самовисуванець Дмитро Шпенов (колишній депутат, член фракції "Партії регіонів") випередив представника "Слуги народу" Ігоря Фартушного з різницею в 1208 голосів. При цьому п'ять кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою належність до організацій, що містять у назві словосполучення "Слуга народу", всі разом отримали 11 365 голосів. У цьому ж окрузі балотувався однофамілець Ігоря Фартушного, він набрав 1112 голосів.

В окрузі № 64 Житомирської області самовисуванець Володимир Арешонков (депутат 8-го скликання від БПП) випередив В'ячеслава Сигачова з "Слуги народу" на 640 голосів. У той же час самовисуванець Анатолій Арешков, який вказав місцем роботи ПП "Слуга Народу!", набрав 5872 голоси.

В окрузі №78 Запорізької області кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Пономарьов (колишній депутат) на 3289 голосів випередив представника партії "Слуга народу" Віталія Боговина. Однофамілець останнього - керівник проектів громадської організації "Громадський рух "Слуга народу" самовисуванець Василь Боговін - набрав 3860 голосів виборців.

У 119 окрузі Львівської області переможець Михайло Бондар (депутат 8-го скликання від "Народного фронту") випередив кандидата від партії "Слуга народу" Ореста Кавецького на 140 голосів. А за Віталія Кравчука, який є головою правління громадської організації "Слуга народу України", проголосували 2398 виборців.

146 окрузі в Полтавській області самовисуванець Юрій Шаповалов (депутат 8-го скликання від "Відродження") переміг кандидата Фелікса Урина від "Слуги народу" з різницею в 2706 голосів. А четверо кандидатів-самовисуванців, які вказали своїм місцем роботи приватне підприємство "Слуга народу" або "Слуга народу" разом набрали 3641 голос.

198 окрузі Черкаській області кандидат від партії "Слуга народу" Наталія програла самовисуванцю Сергію Рудика: (депутату 8-го скликання від фракції БПП) з різницею в 1015 голосів. У цьому ж окрузі балотувався самовисуванець Олександр Пилюхно, заступник директора Всеукраїнського благодійного фонду "Слуга народу", за якого проголосували 1395 виборців.

У 210 окрузі Київської області самовисуванець Сергій Коровченко переміг самовисуванця Борис Приходько з різницею в 153 голоси. На третьому місці опинився кандидат Дмитро Пахомов від партії "Сила людей", він набрав на 3243 голосів менше, ніж у переможця. При цьому двоє інших кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою приналежність до ТОВ "Слуга народу. Зе!" та Громадського руху "Слуга народу", разом отримали 5596 голосів.

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