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Будущий нардеп фигурировал в разговорах советника Путина о захвате Крыма РФ

Новости » Выборы 2019    26.07.2019 - 15:53
Будущий нардеп фигурировал в разговорах советника Путина о захвате Крыма РФ
Фото: Сергей Коровченко (korovchenko info)

В РФ Коровченко хотели сохранить на посту министра юстиции Крыма

Будущий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Коровченко фигурировал в телефонных разговорах советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева о захвате Крыма Россией, которые записали украинские спецслужбы в феврале 2014 года. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

В частности, в ходе разговора Глазьев рассказывает депутату Государственной думы РФ Константину Затулину, что министра юстиции Крыма и человека Виктора Медведчука Коровченко следует сохранить на должности.

"Я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма (Коровченко, - ред.), действующий на сегодняшний день. Их парень, они его хорошо характеризует. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить, чтобы он министром юстиции Крыма и остался", - заявлял советник Путина.

Следует отметить, Коровченко с 2006 по 2010 год был помощником в то время депутата Верховной рады Андрея Портнова. Во времена президентства Виктора Януковича, Коровченко сначала руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым, а в 2013-2014 годах возглавлял Главное управление юстиции.

По факту "пленок Глазьева" велось расследование, официальных обвинений Коровченко не выдвинули.

Так, Коровченко победил на 210 округе в Прилуках на Черниговской области. Он опередил своего конкурента всего на 0.19%, а именно на 153 голоса.

Напомним, в августе 2013 года депутаты Верховного Совета автономии согласовали кандидатуру Сергея Коровченко на должность начальника главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

Как писало РБК-Украина, в марте 2014 года Верховный Совет АР Крым назначил ряд министров автономии. Так, депутати уволили Коровченко с должности начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму и назначили Елену Сотникову на должность министра юстиции АР Крым.

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