Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
В ночь на 7 июня Россия атаковала Украину 236 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали 236 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, россияне в ночь на 7 июня и утром атаковали Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.
В субботу, 6 июня, оккупанты атаковали два гражданских поисково-спасательных судна во время гуманитарной миссии в Черном море. В результате обстрела есть пострадавшие.
Также вчера российские войска в очередной раз нанесли удар по Сумской области. Были атакованы энергетическая инфраструктура, АЗС и почтовый транспорт, есть пострадавшие.