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Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

08:47 07.06.2026 Вс
2 мин
Беспилотники летели с семи направлений
aimg Татьяна Степанова
Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 215 дронов (Getty Images)
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В ночь на 7 июня Россия атаковала Украину 236 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 236 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, россияне в ночь на 7 июня и утром атаковали Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.

В субботу, 6 июня, оккупанты атаковали два гражданских поисково-спасательных судна во время гуманитарной миссии в Черном море. В результате обстрела есть пострадавшие.

Также вчера российские войска в очередной раз нанесли удар по Сумской области. Были атакованы энергетическая инфраструктура, АЗС и почтовый транспорт, есть пострадавшие.

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