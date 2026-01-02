Дома, поликлиники и даже садики: кто в Киеве остался сегодня без тепла и как надолго

Почему в Киеве решили ограничить теплоснабжение

Согласно информации КГГА, коммунальные службы столицы продолжают работать над восстановлением городской инфраструктуры после вражеского обстрела, произошедшего в ночь на 27 декабря.

Сегодня, 2 января, учитывая благоприятные погодные условия (в частности, отсутствие сильных морозов) специалисты проводят ремонтные работы на теплосети на проспекте Соборности (прежнее название - проспект Воссоединения) в Днепровском районе Киева.

Учитывая это - для ремонта сетей - временно ограничено теплоснабжение для некоторых потребителей.

Где именно в столице отсутствует тепло и как надолго

В КГГА сообщили, что в целом на время выполнения работ временно ограничено теплоснабжение у 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки.

Уточняется, что без тепла из-за этого остаются:

160 жилых домов;

14 детских садов;

9 школ;

3 поликлиники;

151 ведомственное учреждение.

Завершить ремонтные работы специалисты планируют в течение суток.

"После чего теплоснабжение восстановят в полном объеме", - подытожили в КГГА.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и ударные дроны.

В результате город подвергся значительным разрушениям. Пострадали десятки людей.

Повреждения и пожары были зафиксированы сразу в семи районах столицы.

В городе наблюдались также перебои с электро- и теплоснабжением.