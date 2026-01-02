RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дома, поликлиники и даже садики: кто в Киеве остался сегодня без тепла и как надолго

Жители нескольких жилых массивов в Киеве остались без тепла (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 2 января, в Киеве решили временно ограничить теплоснабжение для потребителей нескольких жилых массивов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Почему в Киеве решили ограничить теплоснабжение

Согласно информации КГГА, коммунальные службы столицы продолжают работать над восстановлением городской инфраструктуры после вражеского обстрела, произошедшего в ночь на 27 декабря.

Сегодня, 2 января, учитывая благоприятные погодные условия (в частности, отсутствие сильных морозов) специалисты проводят ремонтные работы на теплосети на проспекте Соборности (прежнее название - проспект Воссоединения) в Днепровском районе Киева.

Учитывая это - для ремонта сетей - временно ограничено теплоснабжение для некоторых потребителей.

Где именно в столице отсутствует тепло и как надолго

В КГГА сообщили, что в целом на время выполнения работ временно ограничено теплоснабжение у 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки.

Уточняется, что без тепла из-за этого остаются:

  • 160 жилых домов;
  • 14 детских садов;
  • 9 школ;
  • 3 поликлиники;
  • 151 ведомственное учреждение.

Завершить ремонтные работы специалисты планируют в течение суток.

"После чего теплоснабжение восстановят в полном объеме", - подытожили в КГГА.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и ударные дроны.

В результате город подвергся значительным разрушениям. Пострадали десятки людей.

Повреждения и пожары были зафиксированы сразу в семи районах столицы.

В городе наблюдались также перебои с электро- и теплоснабжением.

Напомним, по информации главы Киева Виталия Кличко, в результате комбинированной атаки России на Киев 27 декабря почти треть столицы осталась без теплоснабжения: более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.

Для обогрева больниц даже развернули мобильные котельные.

Читайте также, что известно о трудностях с отражением вражеской атаки 27 декабря.

