Разрушенные дома, дворы в стекле: репортаж РБК-Украина с мест прилетов в Киеве
Российские войска в ночь на 27 декабря осуществили массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и ударные дроны, в результате чего город претерпел значительные разрушения. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем и 28 пострадавших.
РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киеву утром 27 декабря.
В результате атаки зафиксировано падение обломков и попадание в нескольких районах города. Часть домов подверглась разрушениям, выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
Повреждены многоэтажные дома, частные помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры
Сегодняшний обстрел столицы
В ночь с 26 на 27 декабря российские войска осуществили массированный обстрел Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. В столице длительное время действовала воздушная тревога, силы ПВО работали по воздушным целям.
Также в городе зафиксированы перебои с электро- и теплоснабжением в ряде районов. Коммунальные службы работают над восстановлением подачи ресурсов.
Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае повторных угроз.
Напомним, в Воздушных сил ВСУ сообщили, что Россия атаковала Украину, применив 40 ракет и 519 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 503 вражеские цели. Киев - среди пострадавших городов.
