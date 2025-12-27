В Киеве развернули мобильные котельные для обеспечения отопления больниц

В Киеве из-за российского ракетно-дронового теракта 27 декабря нет света и тепла в части города. В том числе без электричества и отопления остались больницы, поэтому для их обогрева развернули мобильные котельные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киевтеплоэнерго ".

"Чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные. Они будут обеспечивать отопление медицинских учреждений до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что котельные подключили к шести медицинским учреждениям в разных районах столицы:

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевский городской родильный дом №1;

Перинатальный центр города Киева;

Киевская городская клиническая больница № 2;

Киевская городская детская клиническая больница №2;

Киевский пансионат ветеранов труда.

"Котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени", - заверили в "Киевтеплоэнерго".