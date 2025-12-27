ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве развернули мобильные котельные для обеспечения отопления больниц

Украина, Киев, Суббота 27 декабря 2025 22:59
UA EN RU
В Киеве развернули мобильные котельные для обеспечения отопления больниц Иллюстративное фото: из-за теракта РФ в части Киева нет света и отопления (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве из-за российского ракетно-дронового теракта 27 декабря нет света и тепла в части города. В том числе без электричества и отопления остались больницы, поэтому для их обогрева развернули мобильные котельные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

"Чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные. Они будут обеспечивать отопление медицинских учреждений до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что котельные подключили к шести медицинским учреждениям в разных районах столицы:

  • Киевская городская клиническая больница №9;
  • Киевский городской родильный дом №1;
  • Перинатальный центр города Киева;
  • Киевская городская клиническая больница № 2;
  • Киевская городская детская клиническая больница №2;
  • Киевский пансионат ветеранов труда.

"Котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени", - заверили в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что в результате российского теракта, который произошел в ночь на 27 декабря, без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и области - всего сотни тысяч абонентов.

Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия, но точные сроки восстановления света и отопления пока неизвестны - это отдельно отметили в "Укрэнерго". В Раде считают, что нужно двое-трое суток, чтобы стабилизировать ситуацию со светом.

Всего во время атаки россияне запустили по Украине 40 ракет и 519 беспилотников. Силы ПВО сбили и подавили 503 воздушные цели противника - 30 ракет и 474 вражеских дронов. Большинство целей шло на Киев и область - это стало одной из неприятных особенностей атаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Отопительный сезон Киевтеплоэнерго
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну