В Киеве развернули мобильные котельные для обеспечения отопления больниц
В Киеве из-за российского ракетно-дронового теракта 27 декабря нет света и тепла в части города. В том числе без электричества и отопления остались больницы, поэтому для их обогрева развернули мобильные котельные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".
"Чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные. Они будут обеспечивать отопление медицинских учреждений до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что котельные подключили к шести медицинским учреждениям в разных районах столицы:
- Киевская городская клиническая больница №9;
- Киевский городской родильный дом №1;
- Перинатальный центр города Киева;
- Киевская городская клиническая больница № 2;
- Киевская городская детская клиническая больница №2;
- Киевский пансионат ветеранов труда.
"Котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени", - заверили в "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что в результате российского теракта, который произошел в ночь на 27 декабря, без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и области - всего сотни тысяч абонентов.
Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия, но точные сроки восстановления света и отопления пока неизвестны - это отдельно отметили в "Укрэнерго". В Раде считают, что нужно двое-трое суток, чтобы стабилизировать ситуацию со светом.
Всего во время атаки россияне запустили по Украине 40 ракет и 519 беспилотников. Силы ПВО сбили и подавили 503 воздушные цели противника - 30 ракет и 474 вражеских дронов. Большинство целей шло на Киев и область - это стало одной из неприятных особенностей атаки.