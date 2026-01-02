Будинки, поліклініки й навіть садочки: хто у Києві залишився сьогодні без тепла і як надовго

Чому у Києві вирішили обмежити теплопостачання

Згідно з інформацією КМДА, комунальні служби столиці продовжують працювати над відновленням міської інфраструктури після ворожого обстрілу, що стався в ніч проти 27 грудня.

Сьогодні, 2 січня, враховуючи сприятливі погодні умови (зокрема, відсутність сильних морозів) фахівці проводять ремонтні роботи на тепломережі на проспекті Соборності (колишня назва - проспект Возз'єднання) у Дніпровському районі Києва.

З огляду на це - для ремонту мереж - тимчасово обмежене теплопостачання для деяких споживачів.

Де саме у столиці відсутнє тепло та як надовго

У КМДА повідомили, що в цілому на час виконання робіт тимчасово обмежене теплопостачання у 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки.

Уточнюється, що без тепла через це залишаються:

160 житлових будинків;

14 дитячих садків;

9 шкіл;

3 поліклініки;

151 відомча установа.

Завершити ремонтні роботи спеціалісти планують впродовж однієї доби.

"Після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі", - підсумували у КМДА.

Що відомо про обстріл Києва в ніч на 27 грудня

У ніч на 27 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та ударні дрони.

Внаслідок цього місто зазнало значних руйнувань. Постраждали десятки людей.

Пошкодження й пожежі були зафіксовані одразу в семи районах столиці.

У місті спостерігались також перебої з електро- та теплопостачанням.