Много целей на один регион: Игнат рассказал о трудностях с отражением атаки РФ 27 декабря

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря сосредоточили атаку на Киеве и Киевской области. Противовоздушная оборона имела неудобства во время отражения вражеской атаки - из-за близости авиации к зоне работы ПВО и городской застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрия Игната для "Громадського радіо" .

"Характер атаки какой - движение целей разных типов с разных направлений, фактически, на один регион. Сегодня под атакой была столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры, конечно, что это энергетика, другие объекты, которые интересуют врага", - отметил Игнат.

Он напомнил, что во время таких атак нужна координация военного управления на довольно небольшой территории. Работают не только наземные системы ПВО, но и авиация, которая перехватывает ракеты и дроны.

"Когда такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в плане организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие вот, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага", - отметил он.

Игнат также рассказал, что во время отражения атаки россиян, как и всегда в таких случаях, задействовали авиацию - F-16, МиГ-29, Су-27 и другие самолеты. Была важная особенность этой атаки - раньше ракеты летели через многие регионы, над которыми большинство перехватывали, но на этот раз шансов на перехват подальше от Киева было меньше.

"Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредотачивать там и вертолеты армейской авиации, которые охотятся за "шахедами", и работу наземных средств", - резюмировал Игнат.