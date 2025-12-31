Будапештская бумажка Украину не устроит, моя подпись будет под сильным соглашением, - Зеленский

Зеленский отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть ратифицированы - Конгрессом США, парламентами стран-партнеров, всеми, кто готов как предоставить. При этом так, чтобы гарантии реально работали.

"Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение", - заверил Зеленский.

Именно это, по его словам, может обеспечить сильный длительный мир. Мир на много лет, который устроит Украину.

"И только тогда это - действительно успех. Украины, Америки, Европы, на самом деле каждого народа, который хочет жить, а не воевать", - резюмировал президент.