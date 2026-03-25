Буданов сменил Ермака на еще одной должности: о чем речь

Согласно указу главы украинского государства, состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства будет таким:

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов - глава совета;

заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра - заместитель главы совета;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев - заместитель главы совета;

первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса президента Лариса Яремчук - секретарь совета.

Совет по вопросам поддержки предпринимательства

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства в 2024 году.

Предполагалось, что совет должен быть ключевой площадкой для взаимодействия государства и бизнеса.

Его задача - наладить эффективный диалог между властью, предпринимателями и экспертным сообществом, чтобы оперативно реагировать на проблемы бизнеса и учитывать их при формировании государственной политики.

Также совет анализирует действующую политику в сфере предпринимательства, выявляет системные проблемы и предлагает решения для их устранения.

Изначально главой совета был тогда еще руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его заместителем была тогда еще первый вице-премьер Юлия Свириденко.