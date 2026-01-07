RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Буданов заявил о "конкретных результатах" переговоров в Париже

Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Париже сегодня, 7 января, продолжаются переговоры Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева в рамках мирного плана. Уже есть конкретные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается", - сообщил Буданов.

Глава Офиса президента подчеркнул, что украинские национальные интересы будут защищены.

 

Переговоры в Париже

Напоминаем, вчера, 6 января, в Париже стартовали переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием широкого круга стран.

На переговорах представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, в то же время не беря на себя обязательств по направлению войск.

В отличие от Великобритании и Франции, Германия рассматривает участие в соответствующих механизмах в рамках договоренностей, достигнутых на встрече "коалиции желающих".

Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарижКирилл БудановГарантии безопасностимирный план США