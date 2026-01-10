Буданов анонсировал шаги по борьбе с коррупцией в ТЦК и СЗЧ в войсках

По его словам, по этому поводу состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителей правоохранительных органов.

Во время совещания обсудили противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП, а также проблему СЗЧ в войсках. Буданов отметил, что злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины недопустимы.

"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины - недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - заявил Буданов.

Скандалы с ТЦК

Недавно в Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП, после чего правоохранители начали расследование.

Также сообщалось о драке в Деснянском районе Киева с участием работников территориального центра комплектования, которая завершилась стрельбой. В Ивано-Франковской области офицер ТЦК жестко избил военнообязанного во время прохождения медкомиссии.

На Волыни конфликт между гражданскими и работниками ТЦК перерос в драку: у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Кроме того, СБУ совместно с Национальной полицией провела санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.