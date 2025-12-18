В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского

В Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП. Уже начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК мужчины, который нарушил правила воинского учета.

Как установили правоохранители, в помещении учреждения трое военнослужащих начали агрессивно вести себя в отношении полицейского. Они нецензурно ругались, а один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда правоохранитель сделал замечание - устроили драку. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения.

Что грозит

По факту избиения правоохранителя при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Военнослужащим сообщили о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.