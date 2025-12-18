ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского

Одесса, Четверг 18 декабря 2025 15:40
В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского Фото: в Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского (omr gov ua)
Автор: Ірина Глухова

В Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП. Уже начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК мужчины, который нарушил правила воинского учета.

Как установили правоохранители, в помещении учреждения трое военнослужащих начали агрессивно вести себя в отношении полицейского. Они нецензурно ругались, а один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда правоохранитель сделал замечание - устроили драку. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения.

Что грозит

По факту избиения правоохранителя при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Военнослужащим сообщили о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, 16 ноября в Деснянском районе Киева произошла стычка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой. В ТЦК заявляют о нападении на своего работника.

Также сообщалось, что на Ивано-Франковщине офицер ТЦК жестко избил военнообязанного во время прохождения медкомиссии. Инцидент произошел 11 ноября.

Кроме того, на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками ТЦК. В результате инцидента началась драка, у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

