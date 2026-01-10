Буданов анонсував кроки щодо боротьби з корупцією в ТЦК та СЗЧ у військах

Корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) у військах негативно впливають на обороноздатність України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов.
За його словами, з цього приводу відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та очільників правоохоронних органів.
Під час наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також проблему СЗЧ у військах. Буданов наголосив, що зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими.
"Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - заявив Буданов.
Нещодавно в Одесі троє військовослужбовців побили дільничного офіцера поліції в будівлі ТЦК та СП, після чого правоохоронці розпочали розслідування.
Також повідомлялося про бійку в Деснянському районі Києва за участі працівників територіального центру комплектування, яка завершилася стріляниною. У Івано-Франківській області офіцер ТЦК жорстко побив військовозобов’язаного під час проходження медкомісії.
На Волині конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК переріс у бійку: у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.
Крім того, СБУ спільно з Національною поліцією провела санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Також варто зауважити, що у грудні минулого року Офіс генерального прокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Причина полягає в тому, що вона належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Зокрема, ОГПУ приховав дані про кількість СЗЧ.
Нагадаємо, в Україні з листопада 2024 року, коли президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, діяла система, що дозволяла військовим добровільно повернутися до армії після першого скоєного СЗЧ, та обійтися без жодних покарань.