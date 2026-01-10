Буданов анонсував кроки щодо боротьби з корупцією в ТЦК та СЗЧ у військах

За його словами, з цього приводу відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та очільників правоохоронних органів.

Під час наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також проблему СЗЧ у військах. Буданов наголосив, що зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими.

"Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - заявив Буданов.

Скандали з ТЦК

Нещодавно в Одесі троє військовослужбовців побили дільничного офіцера поліції в будівлі ТЦК та СП, після чого правоохоронці розпочали розслідування.

Також повідомлялося про бійку в Деснянському районі Києва за участі працівників територіального центру комплектування, яка завершилася стріляниною. У Івано-Франківській області офіцер ТЦК жорстко побив військовозобов’язаного під час проходження медкомісії.

На Волині конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК переріс у бійку: у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Крім того, СБУ спільно з Національною поліцією провела санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.