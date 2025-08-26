ua en ru
Украина против Исландии: где и когда состоится домашний квалификационный матч ЧМ-2026

Вторник 26 августа 2025 12:55
Украина против Исландии: где и когда состоится домашний квалификационный матч ЧМ-2026 Сборная Украины по футболу сыграет домашний матч квалификации ЧМ-2026 против Исландии в Варшаве (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футболу сыграет номинально домашний матч квалификации к чемпионату мира 2026 года против Исландии в Варшаве. Эта игра состоится 26 ноября и станет заключительной для "сине-желтых" в первом раунде отбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Детали и расписание матчей

Как сообщили на официальном сайте УЕФА, матч между сборными Украины и Исландии состоится на стадионе в Варшаве. Поединок пройдет в рамках шестого тура квалификации. В первой игре, которая состоится 10 октября, команды сыграют на домашнем стадионе Исландии.

Сборная Украины начнет свой путь в отборе 5 сентября, когда примет Францию во Вроцлаве. Все три номинально домашние матчи в этой квалификации подопечные Сергея Реброва проведут в Польше. После игры с Францией команда также будет принимать Азербайджан в Кракове.

История встреч

Последний раз Украина и Исландия встречались в финале плей-офф квалификации Евро-2024. Тогда "сине-желтые" одержали победу со счетом 2:1, а голы забивали Виктор Цыганков и Михаил Мудрик.

Сборная Украины впервые сыграет номинально домашний матч в Варшаве. Ранее команда дважды встречалась с Польшей в этой столице в гостевых поединках, в частности одерживала победу 3:1 в отборе на чемпионат мира 2014 года.

Украина вынуждена проводить домашние матчи за пределами страны из-за полномасштабного вторжения России и правил безопасности УЕФА, которые делают невозможным проведение игр на территории Украины.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026

  • 5 сентября. 21:45. Украина - Франция (Вроцлав, Польша)
  • 9 сентября. 19:00. Азербайджан - Украина
  • 10 октября. 21:45. Исландия - Украина
  • 13 октября. 21:45. Украина - Азербайджан (Краков, Польша)
  • 13 ноября. 21:45. Франция - Украина
  • 16 ноября. 19:00. Украина - Исландия (Варшава, Польша)

В квалификации чемпионата мира 2026 года сборные поделены на 12 групп по четыре команды. Лишь победители групп напрямую выходят в финальную часть мирового первенства. Команды, которые займут вторые места, будут соревноваться в плей-офф за право выхода на турнир.

Ранее мы сообщали о составе сборной Украины на первые матчи квалификации чемпионата мира-2026 на сентябрьские поединки против Франции и Азербайджана.

Также читайте, где сборная Украины сыграет выездной матч против Франции в отборе на ЧМ-2026.

А еще вам будет интересно узнать о пути Украины к Чемпионату мира-2026.

