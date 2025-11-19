ua en ru
"Брутальный террор России": в МИД отреагировали на ракетную атаку 19 ноября

Украина, Среда 19 ноября 2025 12:09
"Брутальный террор России": в МИД отреагировали на ракетную атаку 19 ноября Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российский режим продолжает грубый террор против Украины, разрушая обычные дома и убивая мирных людей ракетами. Нужно сильное давление на Кремль, чтобы заставить его отказаться от террора и пойти на мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, которое опубликовало МИД.

Сибига напомнил, что российские оккупанты утром атаковали Украину дронами и ракетами. В результате российского террора есть много жертв среди гражданского населения.

"Это два обычных жилых дома в Тернополе. Не военные объекты, а просто чьи-то дома. Сегодня утром Россия нанесла по ним удар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще четыре десятка получили ранения, среди них 12 детей", - отметил он.

Кроме смертей и ранений, российские оккупанты вызвали повреждения важной гражданской инфраструктуры. В частности энергетической системы Украины. Россия не может выиграть войну, но она отказывается ее завершать и продолжает террор против гражданских.

"Грубый и постоянный террор России демонстрирует, что любой реалистичный план мира должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее принять участие в конструктивном дипломатическом процессе для окончания войны. Войны, которую Россия никогда не должна была начинать, войны, которую она не может выиграть, и войны, которую она отказывается заканчивать. Санкции, изоляция и ответственность могут заставить Москву наконец это сделать", - резюмировал министр.

Ракетная атака 19 ноября: что известно

Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября атаковали Украину дронами и ракетами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ночью и утром оккупанты запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

В результате атаки врага 46 человек были ранены в Харькове, трое в Ивано-Франковской области. Самые тяжелые последствия террора - в Тернополе: там погибли 10 и ранены 37 человек. Спасательная операция в городе продолжается.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

