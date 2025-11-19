"Брутальний терор Росії": в МЗС відреагували на ракетну атаку 19 листопада

Російський режим продовжує брутальний терор проти України, руйнуючи звичайні будинки та вбиваючи мирних людей ракетами. Потрібен сильний тиск на Кремль, щоб змусити його відмовитися від терору та піти на мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, яку опублікувало МЗС.

Сибіга нагадав, що російські окупанти вранці атакували Україну дронами та ракетами. Внаслідок російського терору є багато жертв серед цивільного населення.

"Це два звичайні житлові будинки в Тернополі. Не військові об'єкти, а просто чиїсь домівки. Сьогодні вранці Росія завдала по них удару, в результаті якого загинуло щонайменше 10 осіб і ще чотири десятки отримали поранення, серед них 12 дітей", - зазначив він.

Окрім смертей та поранень, російські окупанти спричинили пошкодження важливої цивільної інфраструктури. Зокрема енергетичної системи України. Росія не може виграти війну, але вона відмовляється її завершувати та продовжує терор проти цивільних.

"Брутальний і постійний терор Росії демонструє, що будь-який реалістичний план миру повинен починатися з тиску на Москву, щоб змусити її взяти участь у конструктивному дипломатичному процесі задля закінчення війни. Війни, яку Росія ніколи не повинна була починати, війни, яку вона не може виграти, і війни, яку вона відмовляється закінчувати. Санкції, ізоляція та відповідальність можуть змусити Москву нарешті це зробити", - резюмував міністр.