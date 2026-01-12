RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Британии назвали условие, при котором отправят войска в Украину

Фото: британский главком уверен, что войска Британии будут в безопасности (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Главнокомандующий ВС Британии Ричард Нейтон заявил, что не направит британские войска в Украину, если не будет уверен в их безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Помимо этого, депутат-консерватор Джесси Норман из комитета по обороне спросил его о том, будут ли войска Британии, развернутые для соблюдения мирного соглашения в Украине, обеспечены так, чтобы действительно обеспечить безопасность. В ответ Ричард Нейтон сказал следующее:

"Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность. Но вы должны знать, мистер Норман, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска", - заявил он.

Нейтон подчеркнул, что задача военного руководства, при поддержка министров в процессе принятия решений, состоит в том, чтобы оценить уровень риска и убедиться, "что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые мы можем понести".

"Уверен, будучи тесно вовлеченным в планирование (Коалиции желающих - ред.), что у нас есть средства для выполнения поставленных задач, и это дополнительное финансирование снизит риск", - резюмировал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГарантии безопасностимирный план СШАВеликобритания