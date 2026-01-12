У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну

Крім цього, депутат-консерватор Джессі Норман з комітету з оборони запитав його про те, чи будуть війська Британії, розгорнуті для дотримання мирної угоди в Україні, забезпечені так, щоб дійсно забезпечити безпеку. У відповідь Річард Нейтон сказав таке:

"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику", - заявив він.

Нейтон наголосив, що завдання військового керівництва, за підтримки міністрів у процесі ухвалення рішень, полягає в тому, щоб оцінити рівень ризику і переконатися, "що вигоди, які ми отримуємо від розгортання, переважують будь-які ризики, яких ми можемо зазнати".

"Упевнений, будучи тісно залученим у планування (Коаліції охочих - ред.), що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик", - резюмував він.