У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну

Головнокомандувач ЗС Британії Річард Нейтон заявив, що не спрямує британські війська в Україну, якщо не буде впевнений у їхній безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Крім цього, депутат-консерватор Джессі Норман з комітету з оборони запитав його про те, чи будуть війська Британії, розгорнуті для дотримання мирної угоди в Україні, забезпечені так, щоб дійсно забезпечити безпеку. У відповідь Річард Нейтон сказав таке:
"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику", - заявив він.
Нейтон наголосив, що завдання військового керівництва, за підтримки міністрів у процесі ухвалення рішень, полягає в тому, щоб оцінити рівень ризику і переконатися, "що вигоди, які ми отримуємо від розгортання, переважують будь-які ризики, яких ми можемо зазнати".
"Упевнений, будучи тісно залученим у планування (Коаліції охочих - ред.), що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик", - резюмував він.
Нагадаємо, що останніми місяцями Україна і США активно працювали над мирним планом, а також проводили зустрічі з "коаліцією охочих" з приводу гарантій безпеки для нашої країни в рамках гарантій безпеки.
Зокрема, остання така зустріч відбулася в Парижі 6 січня, на якій було визначено внесок кожної з країн коаліції.
За даними The Times, Британія і Франція розглядають варіант спрямувати в Україну до 15 тисяч військових у разі укладення мирної угоди.
Водночас Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.
У Бельгії заявили, що готові надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.
Також ми писали, що Канада теж допускає розміщення своїх військ в Україні. Відомо, що початковий внесок країни може бути у вигляді навчання українських військ.
Крім того, сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив фіналізувати документ про гарантії безпеки для України від США.