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Лидеры Британии, Франции и Германии выставили России условия мира после саммита с Зеленским

00:34 08.06.2026 Пн
2 мин
Какая линия должна стать отправной точкой для мира?
aimg Екатерина Коваль
Лидеры Британии, Франции и Германии выставили России условия мира после саммита с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
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Лидеры Британии, Франции, Германии и Украины по итогам саммита в Лондоне 7 июня опубликовали совместное заявление с пятью условиями для достижения справедливого и прочного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Пять условий для мира

В совместном заявлении четыре лидера определили следующие условия:

1. Немедленное прекращение огня. Путина призывают согласиться на полное и немедленное прекращение боевых действий.

2. Линия соприкосновения как отправная точка. Международные границы не могут меняться силой. Суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и альянсы должно быть полностью соблюдено.

3. Юридически обязательные гарантии безопасности для Украины после прекращения огня - с опорой на обязательства, взятые в Берлине в декабре 2025 года и Париже в январе 2026-го. Предполагается развертывание Многонациональных сил - Украина.

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4. Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

5. Защита европейских интересов безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, требуют согласия соответствующих стран-членов.

Что еще обсуждали

Лидеры поддержали предложение Зеленского о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы. Они также обсудили, как использовать саммиты G7 в Эвиане, Коалиции желающих и НАТО в Анкаре для координации поддержки Украины.

Отдельно отмечена необходимость увеличения производства ракет-перехватчиков, совместной разработки противоракетной обороны и средств глубокого удара.

Лидеры осудили масштабные российские ракетные и дроновые атаки, включая неоднократное применение "Орешников", а также "безответственные вторжения российских дронов на территорию НАТО".

Лондонский саммит состоялся на фоне дипломатического обмена между Киевом и Москвой. В конце мая Зеленский передал Путину сообщение через Романа Абрамовича с готовностью встретиться на двустороннем саммите - впервые за более чем четыре года.

5 июня Путин ответил на письмо Зеленского во время выступления на Петербургском форуме, однако вместо обсуждения условий мира сосредоточился на личных оскорблениях. Зеленский назвал такой ответ "слабым" и призвал международное сообщество усилить финансовое и политическое давление на Россию.

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