ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Я хочу отправить войска в Украину": министр обороны Британии озвучил решительное заявление

Воскресенье 22 февраля 2026 06:15
UA EN RU
"Я хочу отправить войска в Украину": министр обороны Британии озвучил решительное заявление Фото: глава Минобороны Британии Джон Гили (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что хочет стать первым главой ведомства, который направит британских военных в Украину. По его словам, это станет сигналом завершения войны и достижения мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Гили написал в своей колонке в The Telegraph.

Гили заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который направит британские войска в Украину после заключения мирного соглашения.

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения он отметил, что 2026 год должен стать годом завершения войны.

"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", - написал он.

Коалиция желающих и миротворческая миссия

Британское правительство вместе с союзниками работает над созданием так называемой "Коалиции желающих". Речь идет о многонациональных миротворческих силах, которые должны гарантировать безопасность Украины от новой российской агрессии после прекращения войны.

В прошлом месяце в Париже премьер-министр Великобритании подписал с президентом Владимиром Зеленский и президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о намерении направить британские войска после достижения мира. Уже создан штаб численностью 70 человек.

Новые пакеты помощи

Гили сообщил также о выделении 200 млн фунтов стерлингов для подготовки британских Вооруженных сил к возможному участию в многонациональной миссии. Средства направят на модернизацию техники, средств связи и закупку систем противодействия беспилотникам.

Отдельно Великобритания помогает Украине разрабатывать новый перехватчик дронов с применением искусственного интеллекта для уничтожения "шахедов". Проект под названием Octopus должен усилить способности в противодействии массированным атакам врага.

Иностранные войска в Европе

Европейские страны озвучивают разные цифры относительно численности миротворческого контингента в Украине. Звучат и 15, и 20 тысяч человек, а некоторые надеются на 30 тысяч миротворцев.

Что касается правительств государств-партнеров Украины, пока никаких военных планов не обнародовано, однако основную часть миротворцев должны прислать Великобритания и Франция. Эти страны будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.

А вот среди населения в Европе больше всего поддерживают отправку войск в Украину в Британии, относительно мира в целом - в Канаде. Французы и немцы против отправки своих солдат в Украину даже после завершения войны.

Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что Украина настаивает на размещении европейского военного контингента ближе к линии фронта в случае возможного прекращения боевых действий.

Как известно, Киев рассчитывает, что контингент европейских стран станет элементом гарантии безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Мирные переговоры Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
В центре Львова прогремели взрывы: погиб человек и пострадали правоохранители
В центре Львова прогремели взрывы: погиб человек и пострадали правоохранители
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"