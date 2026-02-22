"Я хочу отправить войска в Украину": министр обороны Британии озвучил решительное заявление

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что хочет стать первым главой ведомства, который направит британских военных в Украину. По его словам, это станет сигналом завершения войны и достижения мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Гили написал в своей колонке в The Telegraph .

Гили заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который направит британские войска в Украину после заключения мирного соглашения.

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения он отметил, что 2026 год должен стать годом завершения войны.

"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", - написал он.

Коалиция желающих и миротворческая миссия

Британское правительство вместе с союзниками работает над созданием так называемой "Коалиции желающих". Речь идет о многонациональных миротворческих силах, которые должны гарантировать безопасность Украины от новой российской агрессии после прекращения войны.

В прошлом месяце в Париже премьер-министр Великобритании подписал с президентом Владимиром Зеленский и президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о намерении направить британские войска после достижения мира. Уже создан штаб численностью 70 человек.

Новые пакеты помощи

Гили сообщил также о выделении 200 млн фунтов стерлингов для подготовки британских Вооруженных сил к возможному участию в многонациональной миссии. Средства направят на модернизацию техники, средств связи и закупку систем противодействия беспилотникам.

Отдельно Великобритания помогает Украине разрабатывать новый перехватчик дронов с применением искусственного интеллекта для уничтожения "шахедов". Проект под названием Octopus должен усилить способности в противодействии массированным атакам врага.